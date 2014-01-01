Наружный диаметр [мм] 74,5 Ширина [мм] 38,5

Запчасть натяжитель ремня D12C DXI12 Вольво Рено представлена по производителю DT с артикулом 2.15229. У данной детали есть аналоги с номерами: 215229, 031450, 21422767, 100997, 14009900A, APV1117, APV2400. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель ремня D12C DXI12 Вольво Рено на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.