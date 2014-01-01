Наружный диаметр [мм] 70 Ширина [мм] 35,5

Запчасть натяжитель ремня в сборе представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15224. У данной детали есть аналоги с номерами: 031448, 0319002, 215215, 22807, 2737001, 3154315, 531061930. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить натяжитель ремня в сборе, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.