|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215223
|Наименование
|Ролик в сборе с натяжителем Volvo FH12 (D12C/D12D)
|для оригинального номера
|21257889
|Вес [г]
|1660
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|74
|Ширина [мм]
|38
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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