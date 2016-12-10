Наружный диаметр [мм] 122 Ширина [мм] 34,5 Количество канавок 2

Запчасть натяжитель ремня в сборе Вольво F/FL/N/NL 10/12/16 2.15221 представлена по производителю DT с артикулом 2.15221. У данной детали есть аналоги с номерами: 215221, 1664689. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель ремня в сборе Вольво F/FL/N/NL 10/12/16 2.15221 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.