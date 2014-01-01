Внутренний диаметр 20 Наружный диаметр [мм] 52 Высота [мм] 15

Запчасть подшипник 20*52*15 натяжителя ремня Вольво ФШ 12/Мерседес OM906/926LA 2.15216 представлена по производителю DT с артикулом 2.15216. У данной детали есть аналоги с номерами: 215216, 288767Z, 9069810025, 152897, AAS6304, 463171, 63042ZRC3. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник 20*52*15 натяжителя ремня Вольво ФШ 12/Мерседес OM906/926LA 2.15216 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.