Внутренний диаметр 30 Наружный диаметр [мм] 62 Высота [мм] 16

Запчасть подшипник маховика/водяного насоса 30*62*16 Рено/Вольво 215214 представлена по производителю DT с артикулом 215214. У данной детали есть аналоги с номерами: 215214, 621252, 6206, 62062RSR, 62062RSRC3, 62062ZR, 62062ZRC3. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник маховика/водяного насоса 30*62*16 Рено/Вольво 215214 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.