|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215214
|Наименование
|Подшипник маховика/водяного насоса 30*62*16 RVI/Volvo, 215214
|Вес [г]
|191
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|30
|Наружный диаметр [мм]
|62
|Высота [мм]
|16
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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