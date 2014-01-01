Наружный диаметр [мм] 121,5 Ширина [мм] 34 Количество канавок 2

Запчасть натяжитель ремня D7/TD71/3 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15213. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить натяжитель ремня D7/TD71/3, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.