|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215211
|Наименование
|Ролик натяжной поликлинового ремня Volvo F10 (1661878) DT
|Вес [г]
|754
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|30
|Ø отверстия [мм]
|7,8
|Ø фаски [мм]
|77
|Ø шкива [мм]
|122
|Ширина [мм]
|34,5
|Количество отверстий
|6
|Количество канавок
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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