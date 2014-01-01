Внутренний диаметр 30 Ø отверстия [мм] 7,8 Ø фаски [мм] 77 Ø шкива [мм] 122 Ширина [мм] 34,5 Количество отверстий 6 Количество канавок 2

Запчасть ролик натяжной поликлинового ремня Вольво F 10 (1661878) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.15211. У данной детали есть аналоги с номерами: 215211, 032118, 465328, 43789, 0311037, 1661878, 1664696. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик натяжной поликлинового ремня Вольво F 10 (1661878) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.