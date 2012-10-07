Диаметр [мм] 70 Ширина [мм] 42,5

Запчасть ролик натяжителя Вольво B7/10/12/FM 7/10 215207 представлена по производителю DT с артикулом 215207. У данной детали есть аналоги с номерами: 215207, 030327, 3979746. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик натяжителя Вольво B7/10/12/FM 7/10 215207 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.