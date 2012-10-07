|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215207
|Наименование
|Ролик натяжителя Volvo B7/10/12/FM7/10, 215207
|Вес [г]
|411
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр [мм]
|70
|Ширина [мм]
|42,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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