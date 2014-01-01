|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215203
|Наименование
|Хомут
|для оригинального номера
|992089
|Диаметр 1/диаметр 2 [мм]
|58 - 75
|Вес [г]
|25
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр от [мм]
|60
|Диаметр до [мм]
|80
|Ширина [мм]
|9
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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