Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 111

Запчасть хомут патрубка интеркулера 2.15202 представлена по производителю DT с артикулом 215202. У данной детали есть аналоги с номерами: 1676424, 20787709, 215202, 215202OE. Интеркулеры для грузовиков в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчастипредставлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить хомут патрубка интеркулера 2.15202, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные интеркулеры для грузовиков с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.