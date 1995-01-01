|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215186
|Наименование
|Патрубок интеркуллера F 10 1984-1995, F 12, F 16; Bus B 5/6/7--B 7 /F; F/FL 6, F/FE/FL/FM 7--TD 73,
|Вес [г]
|1540
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|67
|Длина [мм]
|395
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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