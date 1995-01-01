Внутренний диаметр 67 Длина [мм] 395

Запчасть патрубок интеркуллера F 10 1984-1995 F 12 F 16; Автобус B 5/6/7-B 7 F; F/FL 6 F/FE/FL/FM 7-TD 73 представлена по производителю DT с артикулом 2.15186. У данной детали есть аналоги с номерами: 215186, 1542890, 50300151, 030441, 1676218. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок интеркуллера F 10 1984-1995 F 12 F 16; Автобус B 5/6/7-B 7 F; F/FL 6 F/FE/FL/FM 7-TD 73 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.