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Патрубок интеркулера силикон d80 с мет наконечниками VOLVO FH12-FH16 2.15179 артикул 215179 DT SPARE PARTS в Алматы

215179 DT SPARE PARTS Патрубок интеркулера силикон d80 с мет наконечниками VOLVO FH12-FH16 2.15179
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215179
Наименование Патрубок интеркулера силикон d80 с мет наконечниками VOLVO FH12-FH16 2.15179
для оригинального номера 8149800
Вес [г] 965
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр [мм] 100
Длина [мм] 390
Запчасть патрубок интеркулера силикон d80 с мет наконечниками Вольво ФШ 12-ФШ 16 2.15179 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15179. У данной детали есть аналоги с номерами: 0314008, 101921, 102300, 10304025, 10305025NBS, 10306525, 146157. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок интеркулера силикон d80 с мет наконечниками Вольво ФШ 12-ФШ 16 2.15179, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Патрубок интеркулера силикон d80 с мет наконечниками VOLVO FH12-FH16 2.15179 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215179 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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