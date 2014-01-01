Гарантия 2 года гарантии Наружный диаметр [мм] 100 Длина [мм] 390

Запчасть патрубок интеркулера силикон d80 с мет наконечниками Вольво ФШ 12-ФШ 16 2.15179 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15179. У данной детали есть аналоги с номерами: 0314008, 101921, 102300, 10304025, 10305025NBS, 10306525, 146157. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок интеркулера силикон d80 с мет наконечниками Вольво ФШ 12-ФШ 16 2.15179, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.