|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215178
|Наименование
|Патрубок интеркулера Volvo FH 12 16 FM 7 9 10
|Вес [г]
|252
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|106
|Длина [мм]
|148
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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