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Патрубок радиатора, 2.15172 артикул 215172 DT SPARE PARTS в Алматы

215172 DT SPARE PARTS Патрубок радиатора, 2.15172
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215172
Наименование Патрубок радиатора, 2.15172
Вес [г] 187
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 1(мм) 26
Внутренний диаметр 2 (мм) 30
Запчасть патрубок радиатора 2.15172 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15172. У данной детали есть аналоги с номерами: 030390, 0340121, 20776059, 3183990, 606178. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок радиатора 2.15172, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Патрубок радиатора, 2.15172 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215172 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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