Внутренний диаметр 1(мм) 26 Внутренний диаметр 2 (мм) 30

Запчасть патрубок радиатора 2.15172 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15172. У данной детали есть аналоги с номерами: 030390, 0340121, 20776059, 3183990, 606178. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок радиатора 2.15172, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.