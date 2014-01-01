Внутренний диаметр 1(мм) 59 Внутренний диаметр 2 (мм) 62

Запчасть патрубок радиатора Вольво FH/FM представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15171. У данной детали есть аналоги с номерами: 030400, 0340111, 20542202, 215171, 215171Z, 3979986, 606207. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок радиатора Вольво FH/FM, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.