Внутренний диаметр 1(мм) 58 Внутренний диаметр 2 (мм) 61

Запчасть патрубок радиатора Вольво F16 (1987-1994) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15161. У данной детали есть аналоги с номерами: 030416, 1665492, 215161. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок радиатора Вольво F16 (1987-1994), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.