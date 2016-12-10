Внутренний диаметр 31

Запчасть патрубок радиатора TD162 Вольво F/FL/N/NL 10/12/16 F 10 1987-1995 F 12 1987-1995 F 16 представлена по производителю DT с артикулом 2.15153. У данной детали есть аналоги с номерами: 215153, 215153, 030424, 1664079. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора TD162 Вольво F/FL/N/NL 10/12/16 F 10 1987-1995 F 12 1987-1995 F 16 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.