Внутренний диаметр 1(мм) 56 Внутренний диаметр 2 (мм) 58

Запчасть патрубок радиатора Вольво F 10 Ф 12 нижний представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15149. У данной детали есть аналоги с номерами: 030408, 0340107, 1082205, 1660195, 215106, 215149, 606121. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок радиатора Вольво F 10 Ф 12 нижний, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.