Внутренний диаметр 25 Длина [мм] 475

Запчасть патрубок печки кабины гофрированный Ф 12 CH314000- представлена по производителю DT с артикулом 2.15148. У данной детали есть аналоги с номерами: 1544831, 476768, 1544203, 030421, 606001, 11912, 215145. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок печки кабины гофрированный Ф 12 CH314000-, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.