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Патрубок радиатора Вольво ФШ ФМ артикул 215127 DT SPARE PARTS в Алматы

215127 DT SPARE PARTS Патрубок радиатора Вольво ФШ ФМ
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215127
Наименование Патрубок радиатора Вольво ФШ ФМ
Вес [г] 781
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 1(мм) 58
Внутренний диаметр 2 (мм) 61

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Патрубок радиатора Вольво ФШ ФМ производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215127 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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