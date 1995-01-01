|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215121
|Наименование
|Патрубок радиатора ø31/ø38x122, F 10 1987-1995, F 12 1987-1995, F 16
|Вес [г]
|117
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр 1(мм)
|30
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|38
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Патрубок радиатора ø31/ø38x122, F 10 1987-1995, F 12 1987-1995, F 16 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215121 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита