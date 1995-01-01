Внутренний диаметр 1(мм) 30 Внутренний диаметр 2 (мм) 38

Запчасть патрубок радиатора ø31/ø38x122 F 10 1987-1995 F 12 1987-1995 F 16 представлена по производителю DT с артикулом 2.15121. У данной детали есть аналоги с номерами: 215121, 030429, 1664045. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора ø31/ø38x122 F 10 1987-1995 F 12 1987-1995 F 16 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.