Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 30

Запчасть патрубок радиатора Ф 12 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15119. У данной детали есть аналоги с номерами: 030391, 1664753. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок радиатора Ф 12, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.