Внутренний диаметр 1(мм) 27 Внутренний диаметр 2 (мм) 31

Запчасть патрубок радиатора. ФШ 12 (ø27/ø30.5x290) 2.15117 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.15117. У данной детали есть аналоги с номерами: 215117, 215117, PM1676378, 030380, 0340122, 1676378. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора. ФШ 12 (ø27/ø30.5x290) 2.15117 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.