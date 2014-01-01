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Патрубок радиатора ø20xø27x325 FH/FM/FMX/NH 2.15116 артикул 215116 DT SPARE PARTS в Алматы

215116 DT SPARE PARTS Патрубок радиатора ø20xø27x325 FH/FM/FMX/NH 2.15116
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215116
Наименование Патрубок радиатора ø20xø27x325 FH/FM/FMX/NH 2.15116
Вес [г] 261
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 20
Запчасть патрубок радиатора ø20xø27x325 FH/FM/FMX/NH 2.15116 представлена по производителю DT с артикулом 215116. У данной детали есть аналоги с номерами: 215116, 215174, 606215, PM3154396, 030379, 3154396, 0340126. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора ø20xø27x325 FH/FM/FMX/NH 2.15116 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Патрубок радиатора ø20xø27x325 FH/FM/FMX/NH 2.15116 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215116 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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