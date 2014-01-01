Внутренний диаметр 20

Запчасть патрубок радиатора ø20xø27x325 FH/FM/FMX/NH 2.15116 представлена по производителю DT с артикулом 215116. У данной детали есть аналоги с номерами: 215116, 215174, 606215, PM3154396, 030379, 3154396, 0340126. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора ø20xø27x325 FH/FM/FMX/NH 2.15116 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.