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Патрубок радиатора FH 12/16, FM 10/12 2.15115 артикул 215115 DT SPARE PARTS в Алматы

215115 DT SPARE PARTS Патрубок радиатора FH 12/16, FM 10/12 2.15115
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215115
Наименование Патрубок радиатора FH 12/16, FM 10/12 2.15115
для оригинального номера 20542204
Вес [г] 89
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 20,5
Запчасть патрубок радиатора FH 12/16 FM 10/12 2.15115 представлена по производителю DT с артикулом 215115. У данной детали есть аналоги с номерами: 215115, 030389, 606218, 1674305, 20542204. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора FH 12/16 FM 10/12 2.15115 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Патрубок радиатора FH 12/16, FM 10/12 2.15115 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215115 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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