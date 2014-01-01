Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 20,5

Запчасть патрубок радиатора FH 12/16 FM 10/12 2.15115 представлена по производителю DT с артикулом 215115. У данной детали есть аналоги с номерами: 215115, 030389, 606218, 1674305, 20542204. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора FH 12/16 FM 10/12 2.15115 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.