Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 1(мм) 58 Внутренний диаметр 2 (мм) 60

Запчасть Патрубок Вольво (радиатора) ФШ 12 представлена по производителю DT с артикулом 215114. У данной детали есть аналоги с номерами: BK2942221SP, 606206, 030410, 0340114, 1665951. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.