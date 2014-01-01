Внутренний диаметр 31,5 Длина [мм] 375

Запчасть патрубок радиатора Скания/Вольво 31x385 резина представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15100. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок радиатора Скания/Вольво 31x385 резина, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.