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Компенсационный бак, охлаждающая жидкость артикул 215098 DT SPARE PARTS в Алматы

215098 DT SPARE PARTS Компенсационный бак, охлаждающая жидкость
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215098
Наименование Компенсационный бак, охлаждающая жидкость
Вес [г] 2149
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 540
Ширина [мм] 280
Глубина [мм] 90
Объем [л] 8,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Компенсационный бак, охлаждающая жидкость производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215098 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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