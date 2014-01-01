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Компенсационный бак, охлаждающая жидкость артикул 215093 DT SPARE PARTS в Алматы

215093 DT SPARE PARTS Компенсационный бак, охлаждающая жидкость
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215093
Наименование Компенсационный бак, охлаждающая жидкость
Вес [г] 2022
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 323
Ширина [мм] 316
Глубина [мм] 183,5
Объем [л] 9,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Компенсационный бак, охлаждающая жидкость производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215093 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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