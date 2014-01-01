Температура открытия [°C] 75

Запчасть термостат 75 град. Вольво F/FL/N (1661993) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.15075. У данной детали есть аналоги с номерами: 215075, 215075, 240975, 291504, 31967, 98201516, 0052031775. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UGпредставлены в большом ассортименте. В случае отсутствия термостат 75 град. Вольво F/FL/N (1661993) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные термостаты с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.