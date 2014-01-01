Гарантия 2 года гарантии Температура открытия [°C] 60

Запчасть термостат Вольво Т=65град. представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 215074. У данной детали есть аналоги с номерами: 11488, 11489, 1544389, 273950, 291502, 3831426, 40380165D. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UGпредставлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить термостат Вольво Т=65град., просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.