|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215074
|Наименование
|Термостат VOLVO Т=65град.
|для оригинального номера
|424370
|Вес [г]
|56
|Гарантия
|2 года гарантии
|Температура открытия [°C]
|60
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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