Гарантия 2 года гарантии Температура открытия [°C] 86

Запчасть Термостат Вольво Рено/Ивеко Т=86град. представлена по производителю DT с артикулом 215071. У данной детали есть аналоги с номерами: THD186, 5010447161, 8517857, 504096443, A0052031975, 1665694, 8149186. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UGпредставлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.