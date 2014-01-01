Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 73 Диаметр 1 [мм] 58 Температура открытия [°C] 82

Если вы хотите купить термостат 82 градуса для грузовиков Вольво Даф Рено, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15070. У данной детали есть аналоги с номерами: 102182, 11496, 1544683, 1684900, 46190182, 461982, 500185552. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UGпредставлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные термостаты с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.