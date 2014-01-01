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Термостат 82 градуса для грузовиков Volvo DAF Renault артикул 215070 DT SPARE PARTS в Алматы

215070 DT SPARE PARTS Термостат 82 градуса для грузовиков Volvo DAF Renault
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215070
Наименование Термостат 82 градуса для грузовиков Volvo DAF Renault
для оригинального номера 8149182
Вес [г] 179,5
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом
Гарантия 2 года гарантии
Диаметр [мм] 73
Диаметр 1 [мм] 58
Температура открытия [°C] 82
Если вы хотите купить термостат 82 градуса для грузовиков Вольво Даф Рено, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15070. У данной детали есть аналоги с номерами: 102182, 11496, 1544683, 1684900, 46190182, 461982, 500185552. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UGпредставлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные термостаты с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Термостат 82 градуса для грузовиков Volvo DAF Renault производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215070 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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