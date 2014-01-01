|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215070
|Наименование
|Термостат 82 градуса для грузовиков Volvo DAF Renault
|для оригинального номера
|8149182
|Вес [г]
|179,5
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с уплотнительным кольцом
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр [мм]
|73
|Диаметр 1 [мм]
|58
|Температура открытия [°C]
|82
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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