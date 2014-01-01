Вес [г] 4 Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 76 Наружный диаметр [мм] 84 Высота [мм] 4,5

Запчасть прокладка термостата Вольво/Рено 2.15068 представлена по производителю DT с артикулом 2.15068. У данной детали есть аналоги с номерами: 215068, 754862, 11834. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка термостата Вольво/Рено 2.15068 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные термостаты с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.