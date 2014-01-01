Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 56 Наружный диаметр [мм] 67,5 Высота [мм] 6,4

Запчасть кольцо уплотнительное термостата Вольво ФШ 12 с моторами D12A C D16A B 1661278 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 215067. У данной детали есть аналоги с номерами: 001502, 021410, 021411, 031101926170, 0751872, 120875, 12087500. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное термостата Вольво ФШ 12 с моторами D12A C D16A B 1661278, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.