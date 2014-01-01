menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Кольцо уплотнительное термостата Вольво FH12 с моторами D12A C D16A B 1661278 артикул 215067 DT SPARE PARTS в Алматы

215067 DT SPARE PARTS Кольцо уплотнительное термостата Вольво FH12 с моторами D12A C D16A B 1661278
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215067
Наименование Кольцо уплотнительное термостата Вольво FH12 с моторами D12A C D16A B 1661278
Материал PTFE (Polytetrafluorethylen)
Вес [г] 18
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 56
Наружный диаметр [мм] 67,5
Высота [мм] 6,4
Запчасть кольцо уплотнительное термостата Вольво ФШ 12 с моторами D12A C D16A B 1661278 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 215067. У данной детали есть аналоги с номерами: 001502, 021410, 021411, 031101926170, 0751872, 120875, 12087500. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное термостата Вольво ФШ 12 с моторами D12A C D16A B 1661278, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

С этим товаром покупают...

BPW 0237228902

Амортизатор

DT SPARE PARTS 215903

Прокладка, водяной насос

VOLVO 8170519

Прокладка, водяной насос

RENAULT 5010284184

Термостат, охлаждающая жидкость

RENAULT 5010284185

Прокладка, корпус термостата
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо уплотнительное термостата Вольво FH12 с моторами D12A C D16A B 1661278 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215067 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0