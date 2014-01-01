Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 46

Запчасть прокладка термостата Вольво представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15063. У данной детали есть аналоги с номерами: 01629100A, 0235025, 031101926180, 040142400510, 07517, 09731414, 0986478849. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить прокладка термостата Вольво, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.