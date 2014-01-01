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Кольцо уплотнительное насоса ГУР 2.15062 DT артикул 215062 DT SPARE PARTS в Алматы

215062 DT SPARE PARTS Кольцо уплотнительное насоса ГУР 2.15062 DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215062
Наименование Кольцо уплотнительное насоса ГУР 2.15062 DT
для оригинального номера 925255
Форма Уплотнительное кольцо круглого сечения
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Вес [г] 2
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 65
Толщина [мм] 3
Если вы хотите купить кольцо уплотнительное насоса ГУР 2.15062 DT, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 215062. У данной детали есть аналоги с номерами: 5032360800, 925255. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо уплотнительное насоса ГУР 2.15062 DT производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215062 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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