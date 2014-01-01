Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Вес [г] 2 Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 65 Толщина [мм] 3

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