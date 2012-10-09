|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215061
|Наименование
|Кольцо уплотнительное термостата FH/FM/NH 9/10/12/13/16;
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Вес [г]
|31,5
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр [мм]
|64,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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