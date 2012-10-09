Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 64,5

Запчасть кольцо уплотнительное термостата FH/FM/NH 9/10/12/13/16; представлена по производителю DT с артикулом 2.15061. У данной детали есть аналоги с номерами: 215061, 032139, 390090, 1677176, BCR238A, 09792940, 960104. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное термостата FH/FM/NH 9/10/12/13/16; на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные термостаты с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.