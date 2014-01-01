Внутренний диаметр 21 Наружный диаметр [мм] 29,5 Высота [мм] 6

Запчасть кольцо уплотнительное термостата 21*29*6 Вольво ФШ 12 2.15060 представлена по производителю DT с артикулом 2.15060. У данной детали есть аналоги с номерами: 215060, 033450, 7401547252, 1547252. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное термостата 21*29*6 Вольво ФШ 12 2.15060 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные термостаты с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.