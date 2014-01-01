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Кольцо уплотнительное термостата 21*29*6 Volvo FH12 2.15060 артикул 215060 DT SPARE PARTS в Алматы

215060 DT SPARE PARTS Кольцо уплотнительное термостата 21*29*6 Volvo FH12 2.15060
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215060
Наименование Кольцо уплотнительное термостата 21*29*6 Volvo FH12 2.15060
Вес [г] 2,4
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 21
Наружный диаметр [мм] 29,5
Высота [мм] 6
Запчасть кольцо уплотнительное термостата 21*29*6 Вольво ФШ 12 2.15060 представлена по производителю DT с артикулом 2.15060. У данной детали есть аналоги с номерами: 215060, 033450, 7401547252, 1547252. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное термостата 21*29*6 Вольво ФШ 12 2.15060 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные термостаты с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо уплотнительное термостата 21*29*6 Volvo FH12 2.15060 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215060 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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