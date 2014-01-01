Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 215048 Наименование Прокладка термостата, 2.15048 DT Вес [г] 10 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть прокладка термостата 2.15048 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.15048. У данной детали есть аналоги с номерами: 215048, 7403161465, 3161465. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка термостата 2.15048 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные термостаты с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.