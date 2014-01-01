|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215041
|Наименование
|Уплотняющее кольцо вала, вал водяного насоса
|Сторона установки
|Водяной насос
|Вес [г]
|51
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|19
|Наружный диаметр 1 [мм]
|35
|Наружный диаметр 2 [мм]
|40
|Высота [мм]
|21,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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