Гарантия 2 года гарантии Диапазон температуры до [°C] 150 Размер резьбы M16 x 1,5

Запчасть датчик температуры Вольво представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 215022. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик температуры Вольво, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.