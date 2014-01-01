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Датчик тепературы 120С Volvo FL6/7 F10/12@ артикул 215018 DT SPARE PARTS в Алматы

215018 DT SPARE PARTS Датчик тепературы 120С Volvo FL6/7 F10/12@
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215018
Наименование Датчик тепературы 120С Volvo FL6/7 F10/12@
для оригинального номера 1612230
Вес [г] 79
Гарантия 2 года гарантии
Диапазон температуры до [°C] 120
Напряжение [В] 24
Размер резьбы M18 x 1,5
Запчасть датчик тепературы 120С Вольво ФЛ 6/7 F 10/12@ представлена по производителю DT с артикулом 2.15018. У данной детали есть аналоги с номерами: 215018OEM, 1612230. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик тепературы 120С Вольво ФЛ 6/7 F 10/12@, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик тепературы 120С Volvo FL6/7 F10/12@ производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215018 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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