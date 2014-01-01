Гарантия 2 года гарантии Диапазон температуры до [°C] 120 Напряжение [В] 24 Размер резьбы M18 x 1,5

Запчасть датчик тепературы 120С Вольво ФЛ 6/7 F 10/12@ представлена по производителю DT с артикулом 2.15018. У данной детали есть аналоги с номерами: 215018OEM, 1612230. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик тепературы 120С Вольво ФЛ 6/7 F 10/12@, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.