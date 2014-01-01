Гарантия 2 года гарантии область температуры от [°C] 50 Диапазон температуры до [°C] 98 Размер резьбы M18 x 1,5

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