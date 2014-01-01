Гарантия 2 года гарантии Диапазон температуры до [°C] 120 Напряжение [В] 24

Запчасть датчик температуры Вольво представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 215016. У данной детали есть аналоги с номерами: 100372, 1080807, 215016OEM. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик температуры Вольво, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.