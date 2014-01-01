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Датчик уровня жидкости артикул 215012 DT SPARE PARTS в Алматы

215012 DT SPARE PARTS Датчик уровня жидкости
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215012
Наименование Датчик уровня жидкости
Вес [г] 9
Гарантия 2 года гарантии
Напряжение [В] 24
Количество втычных контактов 2
Запчасть датчик уровня жидкости представлена по производителю DT с артикулом 2.15012. У данной детали есть аналоги с номерами: 215012, 100390, 7421399626, 0690039, 35357, PM8140024, 21399626. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик уровня жидкости на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик уровня жидкости производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215012 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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