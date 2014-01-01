|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|214793
|Наименование
|Шпилька турбины Рено Премиум Магнум Керакс M10*1,5 OEM 21345127
|для оригинального номера
|21345127
|Вес [г]
|30
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина резьбы 1(мм)
|13,5
|Длина резьбы 2 [мм]
|27
|Длина [мм]
|58
|Размер резьбы
|M10 x 1,5
|Качество / класс
|8.8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Шпилька турбины Рено Премиум Магнум Керакс M10*1,5 OEM 21345127 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 214793 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита