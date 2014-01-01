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Шпилька турбины Рено Премиум Магнум Керакс M10*1,5 OEM 21345127 артикул 214793 DT SPARE PARTS в Алматы

214793 DT SPARE PARTS Шпилька турбины Рено Премиум Магнум Керакс M10*1,5 OEM 21345127
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 214793
Наименование Шпилька турбины Рено Премиум Магнум Керакс M10*1,5 OEM 21345127
для оригинального номера 21345127
Вес [г] 30
Гарантия 2 года гарантии
Длина резьбы 1(мм) 13,5
Длина резьбы 2 [мм] 27
Длина [мм] 58
Размер резьбы M10 x 1,5
Качество / класс 8.8

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шпилька турбины Рено Премиум Магнум Керакс M10*1,5 OEM 21345127 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 214793 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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