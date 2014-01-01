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Фильтр воздушный VOLVO предохранитель артикул 214736 DT SPARE PARTS в Алматы

214736 DT SPARE PARTS Фильтр воздушный VOLVO предохранитель
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 214736
Наименование Фильтр воздушный VOLVO предохранитель
Вес [г] 635
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 172
Наружный диаметр [мм] 184
Высота [мм] 386
Если вы хотите купить фильтр воздушный Вольво предохранитель, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 214736. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр воздушный VOLVO предохранитель производителя DT SPARE PARTS с артикулом 214736 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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