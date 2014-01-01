Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 210 Наружный диаметр [мм] 330 Высота [мм] 415

Запчасть фильтр воздушный ФШ 13 new (21115483 21834205) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.14735. У данной детали есть аналоги с номерами: 034036, 0986626798, 101770, 1533904, 1535523, 21115483, 21243188. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный ФШ 13 new (21115483 21834205), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.